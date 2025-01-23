لاتسيو يواصل عروضه المميزة في الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد

واصل فريق لاتسيو الإيطالي عروضه المميزة في مسابقة الدوري الأوروبي بعد فوزه على نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نتيجة مواجهة لاتسيو وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل النسور الإيطالية، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الأوروبي.

افتتح لاتسيو أولى أهدافه في اللقاء مبكرًا عن طريق مدافعه الإسباني ماريو جيلا في الدقيقة 5، من صناعة الأرجنتيني كاستيلانوس.

ثم أضاف المهاجم الإيطالي ماتيا زاكاني ثاني أهداف النسور في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من زميله غوستاف إيزاكسن.

وعزز لاتسيو تقدمه واحرز ثالث أهدافه عن طريق مهاجمه الأرجنتيني المتألق فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 34، من عرضية تافاريس.

وفي الدقيقة 82، قلص ريال سوسيداد النتيجة عن طريق مهاجمه الإسباني أندر بارينتيخيا، من صناعة زميله جون راوميوا.

وبتلك النتيجة، يتصدر لاتسيو ترتيب جدول الدوري الأوروبي برصيد 19 نقطة، بينما يتوقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 10 في المركز الثامن عشر.