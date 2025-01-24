خلافات أسرية..حبس المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب في الحوامدية

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين، لقيامهم بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، في الحوامدية.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين، لقيامهم بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، في الحوامدية

وكشفت التحقيقات، أن شخص وبصحبته 2 اخرين سكب على سيارة شقيق الفنان ويعمل سائق، محل الواقعة وبها بعض الأشخاص مادة سريعة الاشتعال على السيارة، مما تسبب ذلك في إشعال النار فيها.

خلافات سابقة

وافادت التحقيقات، أن مرتكب الواقعة على خلافات سابقة مع السائق وقرر الانتقام منه، وأضاف المتهم أمام رجال المباحث إنه لم يكن يعلم ان السيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب.

خلافات نسب

وكان اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب

إشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، كما اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.