وفاة سائق توك توك إثر غيبوبة على الطريق الدائري بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شهد الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، أمام قرية الربع التابعة لمركز إبشواي، حادثًا مأساويًا، حيث توفي سائق توك توك نتيجة إصابته بغيبوبة أثناء القيادة، مما أدى إلى انقلاب المركبة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد علاء، مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة حول وقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الدائري أمام قرية الربع، ووجود حالة وفاة.

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على الفور، توجهت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن السائق، ويدعى "مجدي محمد أبو سيف"، فقد وعيه نتيجة غيبوبة أثناء قيادته، مما أفقده السيطرة على التوك توك وأدى إلى انقلاب المركبة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، وحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

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وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادث وظروفه، وسط دعوات لتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.

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