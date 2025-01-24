مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري
أعرب أحمد أبو مسلم المدرب العام لفريق مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم في دوري نايل.
مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري
وتابع أبومسلم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أكيد مباراة اليوم ستكون انطلاقة جديدة لنا، واستفدنا من فتح الزمالك لخطوطه في المباراة".
وأضاف:" مودرن سبورت فريق اتولد كبير والفترة الماضية لم يكن هناك توفيق للفريق ولكن استفدنا من يناير والصفقات وبدأنا نسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية".
وأكمل: "احترامنا نادي الزمالك منذ بداية المباراة والجهاز الفني جهز اللاعبين بقوة للمباراة وكنا قريين من تسجيل هدف عن طريق جوناثان قبل تسجيله هدف الفوز في مرمى الزمالك".
واستطرد: "نجحنا في السيطرة على وسط الملعب في المباراة والزمالك لعب بخطوط مفتوحة بسبب رغبته في الوصول لصدارة الدوري بعد تعادل الأهلي أمس ".
وأردف:" الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، قرر إشراك جوناثان في مركز الجناح بدل الظهير للاعتماد على قدراته البدنية والفنية".
واختتم:" لا توجد فروقات كبيرة بين اللاعبين في الأندية وهناك 3 أو 4 لاعبين فقط هم الأبرز في الدوري بالكامل".