أعرب أحمد أبو مسلم المدرب العام لفريق مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم في دوري نايل.

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وتابع أبومسلم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أكيد مباراة اليوم ستكون انطلاقة جديدة لنا، واستفدنا من فتح الزمالك لخطوطه في المباراة".

وأضاف:" مودرن سبورت فريق اتولد كبير والفترة الماضية لم يكن هناك توفيق للفريق ولكن استفدنا من يناير والصفقات وبدأنا نسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية".

وأكمل: "احترامنا نادي الزمالك منذ بداية المباراة والجهاز الفني جهز اللاعبين بقوة للمباراة وكنا قريين من تسجيل هدف عن طريق جوناثان قبل تسجيله هدف الفوز في مرمى الزمالك".

واستطرد: "نجحنا في السيطرة على وسط الملعب في المباراة والزمالك لعب بخطوط مفتوحة بسبب رغبته في الوصول لصدارة الدوري بعد تعادل الأهلي أمس ".

وأردف:" الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، قرر إشراك جوناثان في مركز الجناح بدل الظهير للاعتماد على قدراته البدنية والفنية".

واختتم:" لا توجد فروقات كبيرة بين اللاعبين في الأندية وهناك 3 أو 4 لاعبين فقط هم الأبرز في الدوري بالكامل".