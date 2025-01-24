الأهلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم أولى صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط دفاع الفريق.

الأهلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

وأنهى النادي الأهلي، اتفاقه مع نادي زد بشكل رسمي، بضم مصطفى العش مدافع الفريق، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجاري.

txt

توتنهام يهزم هوفنهايم في الدوري الأوروبي

txt

روما يخسر أمام ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

وشهدت الصفقة انتقال العش إلى صفوف النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، دون وجود أحقية للشراء.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يحقق فوز صعب على رينجيرز بثنائية في الدوري الأوروبي

لاتسيو يواصل عروضه المميزة في الدوري الأوروبي بالفوز على ريال سوسيداد

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى ريال بيتيس

كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تناقش أبحاث مشروعات التخرج لطلابها 2025