المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: انتظروا يوسف عفيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اشاد نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي، بإمكانيات اللاعب الشاب يوسف عفيفي نجم النادي الأهلي الحالي.

المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: انتظروا يوسف عفيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى

وقال نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي في حواره مع ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لدينا اهتمام وعلاقة بمصر قوية للغاية، ومن خلال شريكنا في مصر، حصلنا على مدار السنوات الماضية على لاعبين شباب جيدين للغاية".

txt

برشلونة يتجه لنقل إياب الكلاسيكو خارج إسبانيا

txt

روما يخسر أمام ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

وأضاف: "كان اخرهم يوسف عفيفي قائد فريق الأهلي للناشئين والمنتخب الوطني المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "نأمل ونعتقد أنه لديه القدرة على أن يصبح نجما جديدا في بلاده وبالدوريات الأوروبية الكبرى ترقبوا يوسف عفيفي في الفترة المقبلة".

مواد متعلقة

النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى ريال بيتيس

كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تناقش أبحاث مشروعات التخرج لطلابها 2025