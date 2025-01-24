تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض ضد مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

وقال تامر عبد عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جروس يتحمل كثيرًا من هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت اليوم".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحب مشاهدة محمود بنتايج في أرض الملعب، وتغييرات جروس حولت الزمالك للشكل الدفاعي في الملعب أكثر من الهجومي".

وأكمل: "لا بد من حسم ملف تجديد زيزو في أسرع وقت ممكن، أفضل لاعب في الدوري المصري لا يحصل على أكثر من مليون جنيه في الشهر".

واختتم حديثه قائلًا: "بتروجيت الحصان الأسود للدوري هذا الموسم وسيد عيد يقدم مباريات كبيرة".
 

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