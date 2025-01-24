مصرع عامل من سقط أعلى شدة خشبية بمركز الكوثر بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى نهاية العقد الثالث يبلغ 39 عاما، ادعاء سقوط من علو، نتيجة عملة بعقار تحت الانشاء صعد أعلى سقاله خشبية واختل توازنه.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود بلاغ من اخميم المركزى، بوصول المدعو "رزق.ف.غ" 39 سنه عامل، مصابًا " كسر بالفقرات " [ إدعاء سقوط من علو ]، وتوفـي عقب وصوله ومقيم مركز المراغة.

أفاد كل من:-
شاهد الواقعة المدعو" أيوب. ح. ع" 39 سنه عامل، ومقيم مركز المراغة، شقيق المتوفـي المدعو "فريد " 34 سنه حاصل علي دبلوم صناعي، ومقيم مركز المراغة، قرر الأول بأنه أثناء عمله والمتوفـي المذكور بعقار " تحت الإنشاء " مكون من خمسة طوابق كائن بدائرة القسم وحال صعود المتوفـي أعلي سقالة خشبية بالطابق الخامس إختل توازنه وسقط أرضًا مما أدي لوفاتهوأيد الثاني ما جاء بأقواله، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز الكوثر وفاة عامل مديرية أمن سوهاج

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