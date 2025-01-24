مكنش شايفه..مصرع طفل 6 سنوات أسفل عجلات سيارة بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى طفل مصرعه فى العقد الأول من العمر يبلغ 6 أعوام، أثناء عودة السيارة للخلف اصطدمت به، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام، بوصول، طفل متوفر نتيجة اصطدام سيارة.

وبالانتقال والفحص تبين أن،
أثناء عودة السيارة " قيادة المدعو "عرفه. م. ا " 43 سنه سائق ومقيم دائرة قسم جرجا، للخلف إصطدمت بالطفل  "آدم.م.ع " 6 سنوات ومقيم دائرة المركز مما أدي لوفاته، وتم نقل الجثمان لمستشفي جرجا العام.

أفاد قائد السيارة وخال المتوفي المدعو "نور الدين  .م.ع "33 سنه عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهه الجنائيه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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