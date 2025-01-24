موعد مباراة اوكسير وسانت اتيان في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية لمتابعة مباراة أوكسير وسانت إتيان وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موعد مباراة أوكسير وسانت إتيان في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة أوكسير وسانت إتيان يوم الجمعة 24 يناير 2025 على ملعب لابي ديشامب معقل أوكسير وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات البطولات الفرنسية، حيث يمكن مشاهدة مباراة أوكسير وسانت إتيان عبر قنوات beIN Sports القطرية.

خسر أوكسير من أنجيه بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بينما تعادل سانت إتيان مع نانت بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل أوكسير المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة في جدول الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بينما يحتل سانت إتيان المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

موقف أوكسير وسانت إتيان في الدوري الألماني

في حين صعد كلا من أوكسير وسانت إتيان إلى الدوري الممتاز في الموسم الحالي بعد احتلالهما المراكز المؤهلة للدوري في الموسم الماضي.

 

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