موعد مباراة فولفسبورج وهولشتاين في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الألمانية عن موعد مباراة فولفسبورج وهولشتاين وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

خسر فولفسبورج من بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البوندزليجا كما خسر هولشتاين من هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 27 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل هولشتاين المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

موقف فولفسبورج وهولشتاين في الدوري الألماني

احتل فولفسبورج المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 14 مباراة.

في حين صعد هولشتاين إلى الدوري الممتاز في الموسم الحالي بعد احتلاله المراكز المؤهلة للدوري في الموسم الماضي.

موعد مباراة فولفسبورج وهولشتاين في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة فولفسبورج وهولشتاين يوم الجمعة 24 يناير 2025 على ملعب فوكسفاجن أرينا معقل فولفسبورج وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة فولفسبورج وهولشتاين عبر قنوات beIN Sports HD XTRA.

 

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