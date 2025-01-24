موعد مباراة لاس بالماس واوساسونا في الدوري الإسباني

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة لاس بالماس وأوساسونا وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة لاس بالماس وأوساسونا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة لاس بالماس وأوساسونا يوم الجمعة 24 يناير 2025 على استاد دي جران كناريا معقل لاس بالماس وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة لاس بالماس وأوساسونا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 والتي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط.

خسر لاس بالماس من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما تعادل أوساسونا مع رايو فاليكانو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل لاس بالماس المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

موقف لاس بالماس وأوساسونا في الدوري الإسباني

احتل لاس بالماس المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 40 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 18 مباراة.

في حين احتل أوساسونا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 45 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 17 مباراة.