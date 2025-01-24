موعد مباراة مصر وسلوفينيا من بطولة العالم لليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تتواصل منافسات، اليوم الحادي عشر من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، بمواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي.

وتشهد البطولة اليوم الجمعة، إقامة 6 مباريات تُبث مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

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جدول مباريات اليوم 

إسبانيا × البرتغال: 4:30 عصرًا.

الأرجنتين × الرأس الأخضر: 4:30 عصرًا.

السويد × البرازيل: 7:00 مساءً.

مصر × سلوفينيا: 7:00 مساءً.

تشيلي × النرويج: 9:30 مساءً.

كرواتيا × أيسلندا: 9:30 مساءً.

يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة صعبة أمام سلوفينيا اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساءً، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا كرواتيا وأيسلندا والرأس الأخضر والأرجنتين.

 

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