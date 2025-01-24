القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يواجه المنتخب المصري لكرة اليد نظيره السلوفيني اليوم الجمعة في مباراة قوية ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، والتي تستضيفها كل من كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في كأس العالم

تُقام هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كلًا من كرواتيا، أيسلندا، الرأس الأخضر، والأرجنتين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد سلوفينيا

تُنقل هذه المباراة مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات البطولة، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء كرة اليد لتحليل الأداء الفني للمنتخبين وأبرز مفاتيح اللعب.

مباريات اليوم في البطولة

يشهد يوم الجمعة مجموعة من المباريات المهمة في إطار منافسات الدور الرئيسي، وهي:

إسبانيا × البرتغال: 4:30 عصرًا.

الأرجنتين × الرأس الأخضر: 4:30 عصرًا.

السويد × البرازيل: 7:00 مساءً.

مصر × سلوفينيا: 7:00 مساءً.

تشيلي × النرويج: 9:30 مساءً.

كرواتيا × أيسلندا: 9:30 مساءً.

 

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