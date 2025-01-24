ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يتصدر الفرنسي ماركوس تورام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترميلان قائمة ترتيب الهدافين وينافسه ماتيو ريتيجي ومويس كين على اللقب الغالي ونقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 24 يناير الحالي.

موعد مباراة تورينو وكالياري

وتنطلق صافرة بداية مباراة تورينو وكالياري مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي 50 نقطة

2- إنترميلان 47 نقطة

3- اتالانتا 43 نقطة

4- لاتسيو 39 نقطة

5- يوفنتوس 37 نقطة

6- فيورنتينا 33 نقطة

7- بولونيا 33 نقطة

8- ميلان 31 نقطة

9- روما 27 نقطة

10- اودينيزي 26 نقطة

11- تورينو 23 نقطة

12- جنوى 23 نقطة

13- كومو 22 نقطة

14- كالياري 21 نقطة

15- امبولي 20 نقطة

16- بارما 20 نقطة

17- ليتشي 20 نقطة

18- هيلاس فيرونا 19 نقطة

19- فينيسا 15 نقطة

20- مونزا 13 نقطة

ترتيب هدافي الدوري

1- ماركوس تورام 13 هدف

2- ماتيو ريتيجي 13 هدف

3- مويس كين 12 هدف

4- اديمولا لوكمان 10 أهداف

5- لاوتارو مارتينيز 8 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

مواد متعلقة

وائل القباني: أفضل لاعب في مصر لا يستحق أكثر من 15 مليون.. وكان يجب بيع زيزو وقت وصول عرض الـ5 مليون دولار

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت
Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى ريال بيتيس