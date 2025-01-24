أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 24-1-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة.
ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء 

ارتفع اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء  لتصل في المزرعة  بـ بين 87و90جنيهًا.
وتصل إل المستهلك بـ  93، 95 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 115 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 120جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ110 جنيهًا
وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 117و118 جنيهًا.
أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 88و87 جنيهًا.
سعر طبق البيض
سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 155 إلى 156جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

 

أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 24 المطالب 2024 في قنا محافظة قنا قنا طبق البيض الفراخ الساسو الدجاج الأبيض مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الدواجن قنا خضار قنا أسعار قنا أسعار الفراخ الابيض

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-1-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الجمعة 24-1-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادي

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2024 في محافظة قنا

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 22-1-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب