موعد مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المباراة الهامة التي ستجمع بين منتخب مصر لكرة اليد ونظيره السلوفيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، التي تُقام بتنظيم مشترك في الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

تكتسب المباراة أهمية خاصة لمنتخب مصر، حيث تُعتبر مصيرية لتحديد موقف الفراعنة في الصراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. يأتي ذلك بعد خسارة المنتخب المصري في المباراة السابقة أمام أيسلندا بنتيجة 24-27 في مستهل مباريات الدور الرئيسي، مما يجعل اللقاء أمام سلوفينيا فرصة لا بديل فيها عن الفوز.

موعد مباراة مصر ضد سلوفينيا

تُقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل صالة أرينا زغرب المغطاة بالعاصمة الكرواتية زغرب، حيث يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق الانتصار ومواصلة مشواره في البطولة.

txt

موعد مباراة تورينو وكالياري في الدوري الإيطالي

txt

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

نتائج منتخب مصر في البطولة حتى الآن

نجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بعدما تصدر المجموعة الثامنة في الدور الأول، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية على النحو التالي:

  • الفوز على الأرجنتين بنتيجة 39-25.
  • الانتصار على البحرين بنتيجة 35-24.
  • التغلب على كرواتيا مستضيف البطولة بنتيجة 28-24.
  • إلا أن المنتخب خسر مباراته الأولى في الدور الرئيسي أمام أيسلندا، ما زاد من أهمية لقاء سلوفينيا لتحديد موقفه في المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في الدور الرئيسي

حتى الآن، جاء ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي كما يلي:

  • أيسلندا: 6 نقاط.
  • كرواتيا: 4 نقاط (+31 هدفًا).
  • سلوفينيا: 4 نقاط (+18 هدفًا).
  • مصر: 4 نقاط (+15 هدفًا).
  • الأرجنتين: 0 نقاط (-40 هدفًا) (ودّعت البطولة رسميًا).
  • كاب فيردي: 0 نقاط (-45 هدفًا) (ودّعت البطولة رسميًا).
Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب