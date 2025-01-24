هيئة بريطانية: سفينة حربية صغيرة تطالب سفينة قرب المياه السعودية بالتحول نحو إيران





قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حربية صغيرة اقتربت من سفينة شمال شرق رأس تنورة في السعودية وطالبتها بالتحول نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وقالت الهيئة UKMTO في منشور عبر منصة "إكس": تم استلام تقرير من القبطان عن حادثة وقعت على بعد 86 ميلًا بحريًا شمال شرق رأس تنورة، السعودية. أفاد القبطان بأن سفينة عسكرية صغيرة اقتربت من السفينة وقامت بتوجيه ضوء ليزر أخضر نحو الجسر. السفينة العسكرية الصغيرة تستمر في مطالبة السفينة بالانعطاف إلى الميناء نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

السلطات تقوم بالتحقيق في الحادثة. يُنصح السفن بالمرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO".

وأكدت أن السلطات المعنية تحقق في الحادث، كما طلبت من السفينة تغيير مسارها وتبليغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه