ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

الفجر الرياضي
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

يتصدر الفرنسي ماركوس تورام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترميلان قائمة ترتيب الهدافين وينافسه ماتيو ريتيجي ومويس كين على اللقب الغالي ونقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 24 يناير الحالي.

موعد مباراة تورينو وكالياري

وتنطلق صافرة بداية مباراة تورينو وكالياري مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي 50 نقطة
2- إنترميلان 47 نقطة
3- اتالانتا 43 نقطة
4- لاتسيو 39 نقطة
5- يوفنتوس 37 نقطة
6- فيورنتينا 33 نقطة
7- بولونيا 33 نقطة
8- ميلان 31 نقطة
9- روما 27 نقطة
10- اودينيزي 26 نقطة
11- تورينو 23 نقطة
12- جنوى 23 نقطة
13- كومو 22 نقطة
14- كالياري 21 نقطة
15- امبولي 20 نقطة
16- بارما 20 نقطة
17- ليتشي 20 نقطة
18- هيلاس فيرونا 19 نقطة
19- فينيسا 15 نقطة
20- مونزا 13 نقطة

ترتيب هدافي الدوري

1- ماركوس تورام 13 هدف 
2- ماتيو ريتيجي 13 هدف
3- مويس كين 12 هدف
4- اديمولا لوكمان 10 أهداف
5- لاوتارو مارتينيز 8 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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