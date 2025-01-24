رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "ولاد الشمس"

الفجر الفني
مسلسل ولاد الشمس
مسلسل ولاد الشمس

يشارك كلًا من الفنان طه دسوقي وأحمد مالك في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل إسم "ولاد الشمس" ويشارك معهما في بطولة المسلسل الفنان الكبير محمود حميدة.

 

 

أبطال وصناع مسلسل "ولاد الشمس"

 

 

مسلسل ولاد الشمس يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

أحداث مسلسل "ولاد الشمس"

 

 

وتدور أحداث مسلسل "ولاد الشمس" فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

الفنان طه دسوقي رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس محمود حميدة

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