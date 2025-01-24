تعرف على اهم قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط اليوم



ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التى تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومساعد مدير الأمن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وفى مستهل الجلسة قدم محافظ أسيوط، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الشرطية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73، مقدمًا التحية والتقدير لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بهذه المناسبة، متمنيًا إستمرار الإزدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

واطلع المحافظ وكافة أعضاء المجلس التنفيذى على قرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (24) والمتضمنة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بجودة عالية وتحقيق الانضباط في الأسواق واستقرار أسعار السلع الأساسية.

وكلف المحافظ كافة مديريات الخدمات ورئيس مركز ومدينة أبنوب بتكثيف الخدمات المقدمة لأهالى قرية عرب العطيات التابعة لمركز أبنوب وتشغيل المجمع الصناعي وتقديم كافة أوجه الدعم للمدارس وتشغيل الورش التى تدر ربحًا لطلاب المدرسة من خلال تسويق منتجاتهم.

وأكد أبو النصر على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والسعى لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظة مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون جميع الجهات، واستمرار الجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ المشروعات مشيرًا إلى تواجده وعمله المستمر بين المواطنين على مدار اليوم لتحسين الخدمات المقدمة لهم وحل مشاكلهم، مشددًا علي ضرورة العمل الجاد، من أجل التميز والنجاح.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة تابع محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية واستمع لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على تكثيف الجهود لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهًا بإستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

وفي نهاية الإجتماع وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين والجهات الأخرى لصالح المحافظة وبعض المراكز والمدن والأحياء ولصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة مقدما خالص الشكر للمتبرعين.