محافظ أسيوط يكرم ورثة أحد المواطنين لتبرعهم بأرض ومبنى بالبدارى للمحافظة

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة ورثة أحد المواطنين لتبرعهم بقطعة أرض ومبنى لصالح المحافظة ومنحهم شهادات تقدير إعزازًا وتقديرًا لهم وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وقدم المحافظ الشكر لورثة المواطن أحمد حمادة مهران الشهير بجمال مهران وهم راوية همام محمد وأسامة أحمد مهران وحمادة أحمد مهران وميرفت أحمد مهران ونشوى أحمد مهران وذلك لتبرعهم بقطعة أرض على مساحة 350 متر مربع بالإضافة إلى مبنى مكون من ثلاثة أدوار بميدان الشيخ نفادى التابع لمركز البدارى وذلك لصالح المشروعات الخدمية والتنموية للمحافظة مثمنًا موقفهم الوطني، وحبهم للعمل الخيري وخدمة أهالي مركزهم والذي يظهر روح الإنتماء وحب الوطن.

وكلف المحافظ الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة بنقل الوحدة الصحية والإدارة الصحية للمقر الجديد تيسيرا على المرضى وذويهم وعلى المواطنين المترددين لتلقى الخدمات الصحية والعلاجية بمركز البدارى مؤكدًا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات، والوقوف صفًا واحدًا للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم قدم المتبرعون الشكر لمحافظ أسيوط على جهوده المستمرة لتنمية المحافظة وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية معه.

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