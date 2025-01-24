تحرير 669 محضر خلال حملات تموينية مفاجئة بمراكز أسيوط

محافظات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صرح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة إنه تم تحرير 669 محضر خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء لمدة أسبوع على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة ضمن الحملات الرقابية والتفتيشية التي يتم شنها بصفة مستمرة على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة

 

وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالإشتراك مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية حيث أسفرت تلك الحملات في قطاعي الأسواق والمخابز عن تحرير 669 محضر متنوع موضحًا إنه في مجال الأسواق تم ضبط منشأة دون ترخيص تقوم بتصنيع عسل نحل مغشوش حيث تم ضبط (2.5 طن سكر، و25 جركن عسل، و10 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم، و4 شيكارة نشأ وكما تم ضبط عدد 155 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي، وضبط 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء حيث تم تحرير 6 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي ،4محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و17 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، ومحضر مبيدات منتهية الصلاحية، ومحضر مسحوق سائل منتهية الصلاحية، ومحضر تصرف في 100 أسطوانة بوتاجاز، و6 محاضر سجائر أزيد من السعر، ومحضرين غلق تجار تموينيين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار تجار تموينيين، و23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية لافتًا إلى قطاع المخابز البلدية فقد تم تحرير عدد 596 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

اسيوط إجراء أزمة إجراءات إحياء آدم ادمي أسبوع استهلاك اتخاذ الإجراءات القانونية آجر أجرأ استغلال اسطوانات اسطوانات البوتاجاز اسوأ اتخاذ اتخاذ الإجراءات أجا أسو 596 www أبو آبي أسواق اسيو الأسواق البلدي الب البلاغ

مواد متعلقة

"مصاب بحروق درجة ثانية وثالثة" إصابة شخص أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط: الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات علمية في تصنيف التايمز البريطاني

"لمدة 12 ساعة" انقطاع المياه عن مدينة صدفا فى أسيوط غدا

"فى اخر ايامها" محافظ أسيوط يتفقد انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الفتح وأبنوب

وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارا بتعيين هبة الجلالى وكيلا للوزارة بأسيوط

محافظ أسيوط يؤكد تكثيف حملات الإشغالات وإزالة الحواجز فى الطريق العام

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادى الجديد

محافظ أسيوط: تسليم نموذج 8 نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز البداري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب