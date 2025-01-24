تحرير 669 محضر خلال حملات تموينية مفاجئة بمراكز أسيوط

صرح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة إنه تم تحرير 669 محضر خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء لمدة أسبوع على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة ضمن الحملات الرقابية والتفتيشية التي يتم شنها بصفة مستمرة على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة

وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالإشتراك مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية حيث أسفرت تلك الحملات في قطاعي الأسواق والمخابز عن تحرير 669 محضر متنوع موضحًا إنه في مجال الأسواق تم ضبط منشأة دون ترخيص تقوم بتصنيع عسل نحل مغشوش حيث تم ضبط (2.5 طن سكر، و25 جركن عسل، و10 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم، و4 شيكارة نشأ وكما تم ضبط عدد 155 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي، وضبط 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء حيث تم تحرير 6 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي ،4محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و17 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، ومحضر مبيدات منتهية الصلاحية، ومحضر مسحوق سائل منتهية الصلاحية، ومحضر تصرف في 100 أسطوانة بوتاجاز، و6 محاضر سجائر أزيد من السعر، ومحضرين غلق تجار تموينيين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار تجار تموينيين، و23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية لافتًا إلى قطاع المخابز البلدية فقد تم تحرير عدد 596 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.