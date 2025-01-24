رئيس نادي ريال سوسييداد: أحداث الشغب يجب أن تتوقف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدان جوكين أبيرباي رئيس نادي ​ريال سوسييداد​، بشدة أحداث الشغب التي وقعت الليلة الماضية، معبرًا عن استيائه من هذه التصرفات التي وصفها بغير المقبول.

رئيس نادي ريال سوسييداد: أحداث الشغب يجب أن تتوقف

خلال تصريحات له، قال ابيرباي: "هذا النوع من الأحداث يجب أن يتوقف. كرة القدم يجب أن تكون وسيلة للتقريب بين الشعوب، وليس لتأجيج العنف".

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أشار أبيرباي إلى أهمية الحفاظ على الأجواء الرياضية والتركيز على المنافسة داخل الملعب وخارجه، معربًا عن أمله في أن تسير المباراة القادمة بروح رياضية بعيدًا عن أي توتر أو شغب من قبل الجماهير.

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