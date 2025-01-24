وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف

أخبار مصر
مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

تتوجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مدينة جنيف للمشاركة في مناقشة تقرير مصر ضمن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، التي تُعقد تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتلقي الوزيرة الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر، لتسلط الضوء على ما حققته البلاد في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويشهد الحدث مشاركة دولية واسعة، مما يعكس الاهتمام العالمي بالتجربة المصرية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعراض مصر لجهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة.

 وتُعد هذه الآلية فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتلقى الدول توصيات لتعزيز جهودها في النهوض بحقوق الإنسان.

وخلال زيارتها إلى سويسرا، تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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