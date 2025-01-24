إزالة فورية لـ 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية بمركز القوصية بأسيوط
صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وفك عدد 1 شدة خشبية بدائرة مركز القوصية حيث تمت الإزالة تحت إشراف رباح حمدي وأشرف طنطاوي نواب رئيس المركز ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف دون رخصة
مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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