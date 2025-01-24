محافظ أسيوط يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة ناريمان بركات القائم بأعمال مدير الوحدة قامت بتنظيم إجتماعًا بقاعة إجتماعات مجلس مدينة ديروط لمناقشة القضايا السكانية ومتابعة تنفيذ خطط العمل السكاني ودعاية لحملة طرق الأبواب الخاص بالرائدات الريفيات ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية نظرًا لخطورة الزيادة السكانية غير المبررة لضمان الحقوق الإنجابية والإستثمار في الثروة البشرية واثرها علي معدلات النمو الإقتصادي؛ وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030

لافتًا إلى متابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور الدكتورة عبير صلاح نائب رئيس المركز، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عضو المجلس القومي للمرأة، وجميلة يوسف السيد مدير وحدة السكان وحماية الطفل بديروط، وسامية شوقي أخصائية حماية الطفل، وأحمد محمود مسئول المكتبة المتنقلة بأسيوط بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات المعنية العاملة والشريكة الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن، والأوقاف، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، وحدة حمايه الطفل، ومحو الأمية، والثقافة