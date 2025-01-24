محافظ أسيوط يعلن عن إنطلاق حملة تحصين مرض الجلد العقدى الأحد المقبل

محافظات
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط


أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إنطلاق فعاليات حملة تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والماعز، وذلك يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري، في إطار جهود المحافظة للحد من انتشار الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية الإنتاج الحيواني في المحافظة من المخاطر التي قد تهددها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين سبل العيش للمربين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تستهدف تحصين 85 ألف رأس من الأبقار و45 ألف رأس من الأغنام والماعز على مستوى القرى والمراكز التابعة للمحافظة حيث سيتم تنفيذ الحملة من خلال لجان تحصين متخصصة، التي ستنتقل إلى جميع حظائر الحيوانات في مختلف القرى لتقديم الخدمة بشكل ميسر ومباشر للمربين، وذلك في إطار تسهيل وصول اللقاحات لهم وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف المحافظ إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة للمساهمة في تعزيز صحة الثروة الحيوانية، ومنع انتشار الأمراض التي قد تؤثر على الإنتاج الحيواني وتلحق الضرر بالقطاع الزراعي كما أكد على ضرورة تعاون المربين مع فرق التحصين لضمان تحقيق أفضل النتائج ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية التحصين في الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأشار أبو النصر إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر كامل، حيث سيتم العمل فيها بشكل مكثف لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الحظائر في مختلف مناطق المحافظة، مشددًا على أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين داعيًا جميع المربين إلى التعاون مع فرق التحصين لتلقي التطعيمات في الوقت المحدد، لضمان حماية حيواناتهم من الأمراض المعدية.

اسيوط الأمراض الوبائية الانتاج الإنتاج الحيواني الإنتاج المحلي التابع التابعة الامن الغذائ الامن الغذائي الان التح التحصين التعاون التي الأم الامر الأمراض الأمن الثر الثروة الأبقار الاحد المقبل الاغنام الثروة ا الـ ألا الأب الأحد الثروة الحيواني أفق الثروة الحيوانية الجار أشر الحملة الحي الخدمة الحيوان الضر الضرر العقد العمل الحيوانات الخدم الزراعي العيش الغذاء الحفاظ على الحم الحمل الغذائي الحظ الحظائر الحفاظ القرى القرى والمراكز القط القطاع القطاع الزراع الجهد

مواد متعلقة

"مصاب بحروق درجة ثانية وثالثة" إصابة شخص أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى أسيوط

رئيس جامعة أسيوط: الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات علمية في تصنيف التايمز البريطاني

"لمدة 12 ساعة" انقطاع المياه عن مدينة صدفا فى أسيوط غدا

"فى اخر ايامها" محافظ أسيوط يتفقد انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الفتح وأبنوب

وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارا بتعيين هبة الجلالى وكيلا للوزارة بأسيوط

محافظ أسيوط يؤكد تكثيف حملات الإشغالات وإزالة الحواجز فى الطريق العام

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادى الجديد

محافظ أسيوط: تسليم نموذج 8 نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز البداري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي قائد بحنكة مخابراتية يعمل لمصلحة الوطن

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب