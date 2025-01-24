محافظ أسيوط يعلن عن إنطلاق حملة تحصين مرض الجلد العقدى الأحد المقبل



أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إنطلاق فعاليات حملة تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والماعز، وذلك يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري، في إطار جهود المحافظة للحد من انتشار الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية الإنتاج الحيواني في المحافظة من المخاطر التي قد تهددها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين سبل العيش للمربين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تستهدف تحصين 85 ألف رأس من الأبقار و45 ألف رأس من الأغنام والماعز على مستوى القرى والمراكز التابعة للمحافظة حيث سيتم تنفيذ الحملة من خلال لجان تحصين متخصصة، التي ستنتقل إلى جميع حظائر الحيوانات في مختلف القرى لتقديم الخدمة بشكل ميسر ومباشر للمربين، وذلك في إطار تسهيل وصول اللقاحات لهم وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف المحافظ إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة للمساهمة في تعزيز صحة الثروة الحيوانية، ومنع انتشار الأمراض التي قد تؤثر على الإنتاج الحيواني وتلحق الضرر بالقطاع الزراعي كما أكد على ضرورة تعاون المربين مع فرق التحصين لضمان تحقيق أفضل النتائج ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية التحصين في الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأشار أبو النصر إلى أن الحملة ستستمر لمدة شهر كامل، حيث سيتم العمل فيها بشكل مكثف لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الحظائر في مختلف مناطق المحافظة، مشددًا على أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين داعيًا جميع المربين إلى التعاون مع فرق التحصين لتلقي التطعيمات في الوقت المحدد، لضمان حماية حيواناتهم من الأمراض المعدية.