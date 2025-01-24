رفع كفاءة الإنارة بنفقي السلام والزهراء بحي شرق وحي غرب أسيوط الذى يخدم الكثير من المواطنين يوميا

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة إنه تم رفع كفاءة وإنارة نفقي السلام والزهراء اللذان يربطان بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط ويخدمان الآلاف من المواطنين يوميًا وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين وتعزيز مستوى الإضاءة في الشوارع والأنفاق الحيوية

لافتًا إلى مواصلة التطوير لكافة القطاعات في ضوء إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي والوحدة المحلية لحي غرب بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي قامتا بتنفيذ حملات لرفع كفاءة الإنارة وصيانة الكشافات بنفقي السلام والزهراء اللذان يربطان بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط شملت عمل صيانة لكشافات الإنارة وتغيير كافة الكشافات التالفة بأخرى ذات كفاءة عالية، بما يساهم في توفير إضاءة جيدة للمرور في الأماكن الحيوية، الأمر الذي يحسن من راحة وأمان المواطنين أثناء تنقلاتهم داخل المدينة

وأكد أبوالنصر على إستمرار الجهود التي تبذلها المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في أسيوط، مؤكدًا على أن الإنارة الجيدة في الأنفاق والشوارع تعد من أولويات العمل التنفيذي لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة في مختلف أنحاء المحافظة.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.