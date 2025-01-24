قال كريستوف بوساك نائب رئيس مجلس النواب البولندي، عن ائتلاف "كونفدرالية" الذي يضم القوميين والمشككين بالوحدة الأوروبية، إنه سيتم حتما ترتيب العلاقات مع روسيا.

وردا على سؤال حول هل ستتم إعادة ضبط العلاقات بين روسيا والغرب، أضاف البرلماني في حديث إذاعي: "حتما سيحل هذا الوقت بغض النظر، عما يفكر فيه البعض عن ذلك. نحن نعيش في عالم الترويج الدعائي حيث يزعمون بأن العالم الغربي قطع نهائيا علاقاته مع روسيا. لكن ذلك غير صحيح بتاتا. هناك الكثير من السياسيين ورجال الأعمال في الغرب، ينتظرون بلفهة عودة العلاقات مع روسيا إلى وضعها الطبيعي".

وأشار بوسك إلى أن بولندا، من خلال إقامة علاقات مع روسيا، ستتمكن من تحسين وضعها التنافسي في السوق العالمية.

وقال: "سيكون ذلك مفيدا لنا كثيرا، من ناحية المنافسة القائمة على الكثير من المنتجات والمواد ومن بينها على سبيل المثال، الغاز الذي يجب أن نشتريه بكميات كبيرة".

بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة عشرة الدورية من العقوبات ضد روسيا في ديسمبر 2024، أصبح أكثر من ألفي فرد ومؤسسة تحت القيود الأوروبية.

وتحظر العقوبات على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، تقديم الأموال والخدمات لكل الخاضعين للعقوبات.

ويخضع الأفراد الذين تشملهم العقوبات كذلك، لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضي الدول الأوروبية