قافلة خيرية لقرية الرابية الشرقية غرب محافظة مطروح

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اللواء آمون مرتضى
اللواء آمون مرتضى والدكتورة رانيا رضوان

وجه أهالي مدينة وعلى رأسهم الشيخ طربان الشكر لجهود  القافلة التنموية الخيرية لقرية الرابية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،وجهاز تعمير والساحل والشمالى، في ضوء الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية.
حيث إستقبل اللواء ياسر عامر أمس الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول الخيرية وأعضاء مجلس الإدارة ونقل رسالة شكر  من  السيد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لما تقوم به الجمعية من جهود ملموسه في تخفيف العبء عن المواطن.
وأعلنت رئيس مجلس إدارة الجمعية عن  تقديم المساعدات علي المستحقين من  الأسر الاولي بالرعاية بمدينة براني ضمن أهداف الجمعية في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع عدد 100 شنطة مواد غذائيه وعدد 100 بطانيه  كما أعلنت عند تقديم عدد 40 مشروع تربيه ماعز  للأسر المستحقة.
وعدد 5 أسقف للبيوت كما تم توزيع علب حلوي للأطفال.
وأعربت  الجمعية  عن خالص تقديرها للمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة براني والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات 
وأشار رئيس المركز  أن عملية توزيع محتويات القافلة تتم وفق مناديب المناطق المستهدفة وقوائم المستحقين   لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مثمنا جهودها ومشاركتها المجتمعية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين المستحقين خاصة الاولي بالرعاية والحرص على وصولها إلى أقصى المناطق.

أهداف الجمعية الأسر الأولى بالرعاية الدعم لمستحقيه اللواء خالد شعيب كاهل المواطن مجلس الادارة

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