رئيسا “الأعلى للإعلام” و"سلامة الغذاء" يبحثان سُبل التعاون المشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أمس، بحضور المستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة إيمان حلمي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، والمستشار حمدي السقا المستشار القانوني بالهيئة، والدكتور دينا سليمان بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على ضرورة وضع ضوابط وآليات للإعانات الخاصة بالمنتجات الغذائية والمكملات لمواجهة الإعلانات الخادعة أو التي توجه رسائل مضللة وتروج لمنتجات غير صحية أو مقلدة، على ألا يتم إذاعة أي إعلان إلا إذا ذكر فيه رقم التسجيل أو الاعتماد الحاصل عليه المنتج أو المنشأة المنتجة في الهيئة القومية سلامة الغذاء.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء سلامة الغذاء في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز مفاهيم الجودة والأمان للمكملات الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات والهيئات المعنية للوصول إلى الإعلان عن منتجات آمنة للمواطنين.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الوعي الغذائي السليم، موضحًا أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.