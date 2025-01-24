"حكايات محامية الستات".. إصدار جديد يوثق معاناة المرأة المصرية في المحاكم

يستعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الجديدة، لاستقبال مجموعة متنوعة من الإصدارات الأدبية والثقافية المتميزة من مختلف الكتاب المصريين والعالميين.

وسط هذه الأعمال الأدبية، يبرز كتاب جديد يحمل عنوان "حكايات محامية الستات"، للمحامية إيمان محسن، الذي يُعد تجربة أدبية فريدة تجمع بين السرد الواقعي والدراما المستوحاة من ساحات المحاكم المصرية.

يعكس الكتاب قصصًا يومية واقعية من محاكم الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، تلك القضايا التي تمس المجتمع المصري بعمق، خاصة النساء اللواتي يعانين من ضياع الحقوق أو الجهل بالإجراءات القانونية.

أضافت إيمان محسن حبكة درامية إلى الوقائع الحقيقية دون الإخلال بجوهرها، لتقدم للقارئ قصصًا مؤثرة تُبرز معاناة النساء وتحدياتهن.

يحمل الكتاب بين طياته دروسًا قانونية مبسطة تُقدم بطريقة سهلة تناسب جميع القراء، بغض النظر عن مستواهم الثقافي أو الاجتماعي، ويهدف الكتاب إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية، مع تسليط الضوء على أهمية الإلمام بالقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للحفاظ على الحقوق التي قد تُهدر بسبب غياب المعرفة.