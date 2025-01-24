محافظ القليوبية يناقش توسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها 

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع مع الدكتور فتحي سعد أستاذ الكباري الإنشائية بكليه الهندسة بجامعة عين شمس وذلك لمناقشة أعمال توسعة نفق سعد زغلول أسفل خط السكه الحديد بمدينه بنها، والذي يربط بين حي المنشيه ووسط مدينه بنها وبنها الجديده.

وأوضح محافظ القليوبية في بيان للمحافظة اليوم، أن ذلك سيسهم في إنهاء أزمة المرور بوسط المدينة بنها لتخفيف التكدسات المرورية بتلك المناطق الحيوية، لتكتمل منظومة تطوير مدينة بنها ويشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعه تنفيذ جسات للتربة وذلك بالتنسيق مع هيئة السكه الحديد.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشه الحلول التنفيذيه لتنفيذ النفق والذي يعد الأول من نوعه نظرا لتنفيذه تحت أكثر من خط للسكة الحديد، دون إيقاف القطارات وذلك بطرق هندسية حديثة لإنشاء الانفاق ومناقشة كافة التنسيقات الخاصة بجميع المرافق الموجودة بالطريق والآليات التنفيذية للتعامل معها حتى يتسنى البدء فى تنفيذ المشروع.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار المشروعات واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينه بنها والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشبكات الارضيه والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية والمهندس محمد ابراهيم فوده عضو مجلس تنفيذي الشركه المقاولين العرب ورئيس قطاع الإنفاق ومياء دمياط والمهندس ايمان فاروق مدير اداره الإنفاق والشدات المنزلقة.