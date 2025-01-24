ديكو يرد على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، موقف النادي من عودة النجم البرازيلي نيمار، مرة أخرى لصفوف الفريق الأول.

ديكو يرد على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في التاريخ.

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال السعودي، الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل لأي ناد مجانًا.

وقال ديكو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "عودة نيمار إلى برشلونة كانت دائمًا فكرة بعيدة جدًا. منذ انتقاله إلى السعودية. كنا ندرك أنه لاعب مكلف للغاية، خصوصًا من ناحية قواعد اللعب المالي النظيف".

فريق طائرة الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة الشرطة القطري

فريق يد الزمالك يهزم كاظمة الكويتي

وأضاف: "في أفضل حالاته، نيمار هو واحد من أفضل لاعبي العالم. لا يزال كذلك وسيظل دائمًا. إنه مرحب به في أي نادٍ في العالم".

وكشف: "لا يمكن استبعاد صفقة تتعلق به أبدًا، لكن في الوقت الحالي أراه أقرب للعودة إلى البرازيل".

وختم: "الأهم هو أن يعود نيمار للعب. هذا سيجلب له السعادة وللآخرين أيضًا. بصراحة، لا أعرف ما الذي سيفعله، لكن الأهم هو أن يكون سعيدًا".

مواد متعلقة

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب

نشوى مصطفى عن زوجها الراحل:" أنت موجود قدام عنيا طول الوقت"

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي