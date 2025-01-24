نجم أرسنال يعلق على مفاوضات فلامنجو

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

كشف الإيطالي جورجينيو نجم وسط آرسنال، موقفه من الانتقال لصفوف فلامنجو البرازيلي، خلال الفترة المقبلة.

نجم أرسنال يعلق على مفاوضات فلامنجو

وقال جورجينيو "كرة القدم مليئة بالمفاجآت، لكن تركيزي الكامل ينصب على المباراة القادمة مع آرسنال، ولا أهتم بالشائعات".

وأضاف خلال تصريحاته لشبكة TNT "العودة إلى البرازيل، مجرد احتمال وارد، لم ألعب هناك من قبل، لذا فالباب مفتوح أمام هذا الخيار في المستقبل".

وأفادت تقارير صحفية، بأن فلامنجو عرض على جورجينيو، عقدًا لمدة 3 سنوات، بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني).

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ويسعى آرسنال لإقناع جورجينيو بتجديد عقده، حيث يحرض المدرب ميكيل أرتيتا، على تمديد تعاقد اللاعب، الذي يشغل دور لاعب الوسط الدفاعي.

ونجح آرسنال في إقناع جورجينيو بتمديد عقده لمدة 12 شهرًا في الصيف الماضي، ولكن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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