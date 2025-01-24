قالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها تدعو بيونغ يانغ إلى قبول اقتراح سيئول وواشنطن، والعودة إلى الحوار بشأن "القضية النووية الكورية الشمالية".

كوريا الجنوبية تدعو الجارة الشمالية إلى الحوار لحل القضية النووية

وجاءت هذه الدعوة بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول إن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت باستمرار "موقفها المتمثل في أنها منفتحة على الحوار غير المشروط مع كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الكورية الشمالية".

وأشار إلى أن حكومة كورية الجنوبية "ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تم بثها أمس الخميس، بأنه يعتزم السعي للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وقال ترامب لفوكس نيوز "سأتواصل معه مرة أخرى".

وردا على سؤال على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أكد ترامب أن كيم "يحبه ويتوافق معه جيدا".

وعندما سئل إذا كان سيعاود الاتصال به، أجاب ترامب "نعم سأفعل"، مضيفا "كيم جونغ أون رجل ذكي