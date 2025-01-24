نائب وزير التضامن الاجتماعي تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب وتتفقّد جناح الوزارة

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جانب من المعرض
جانب من المعرض

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، في افتتاح فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر حتى 5 فبراير المقبل تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

 وقد افتتح المعرض الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، بحضور عدد من الوزراء والوفود العربية والأجنبية والعارضين.

وخلال جولتها، تفقدت صاروفيم جناح وزارة التضامن الاجتماعي الذي يضم معرض "ديارنا" بمنتجاته اليدوية والحرفية المتميزة، مثل الملابس المطرزة، أعمال الزجاج، المفروشات، الديكورات الرمضانية، وأشغال الإكسسوارات المصنوعة من الأحجار الكريمة. وأشادت بجودة المعروضات ودقة تصميمها.

كما زارت جناح برنامج "مودة"، الذي أطلقته الوزارة عام 2019 بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج عبر تطوير مهاراتهم الحياتية.

 واستعرض المتطوعون تفاصيل البرنامج ومبادراته، ودعوا الزوار للتسجيل على منصة "مودة" الرقمية للحصول على تدريبات متخصصة.

وفي إطار دعم ذوي الإعاقة، تفقدت صاروفيم جناح حملة "هنوصلك"، التي تهدف إلى إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة.

 واطلعت على آلية تسجيل الزوار عبر قاعدة بيانات مميكنة، وأثنت على جهود التوعية حول اكتشاف الإعاقة المبكر والمزايا التي توفرها البطاقة.

كما استمعت إلى شرح مفصل من متطوعي الهلال الأحمر المصري حول أنشطة الجمعية وتدريباتها المتاحة، وشجعت الزوار على الانضمام كمتطوعين.

واختتمت جولتها بزيارة عدد من الأجنحة الرئيسية، من بينها جناحا وزارتي الدفاع والداخلية، جناح حلايب وشلاتين، جناح المجلس القومي للمرأة، وجناح سلطنة عمان ضيف شرف المعرض.

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