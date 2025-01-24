ترقية "الدكتورة آية صلاح العدوي" لدرجة أستاذ مساعد بقسم الإعلام جامعة المنصورة

صدر قرار لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بترقية الدكتورة آية صلاح العدوي، المدرس بقسم الإعلام، إلى درجة أستاذ مساعد في تخصص الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة.

لجنة الترقية

يعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة آية طوال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، حيث تميزت بعطائها العلمي المميز، وإسهاماتها القيمة في مجال الإعلام والصحافة، مما ساهم في إثراء القسم والكلية، وترسيخ مكانتها بين زملائها وأساتذتها.



تهنئة من القلب

تقدم الأستاذ الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد الكلية، وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والسادة الوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، بالإضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، بخالص التهاني القلبية للدكتورة آية صلاح العدوي على هذا الإنجاز الكبير، مع أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والتألق في حياتها الأكاديمية والمهنية.

الدكتورة آية صلاح العدوي

تُعد الترقية المستحقة شهادة تقدير جديدة لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والتميز، وهي مصدر فخر لزملائها وطلابها.





دعواتنا لها بالمزيد من الإبداع والنجاح

نسأل الله أن يوفق الدكتورة آية في مهامها المستقبلية، وأن يديم عليها التميز والعطاء العلمي، لخدمة الكلية والجامعة، وللمساهمة في إعداد أجيال جديدة من الكوادر الإعلامية المتميزة.