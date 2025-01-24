محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه بشارع الجيش بالمنصورة

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جانب من أعمال إصلاح
جانب من أعمال إصلاح كسر خط مياه حي شرق

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الجيش بمدينة المنصورة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، جاء ذلك فور علمه بوجود كسر بخط المياه بشارع الجيش بالمنصورة.

كما وجه محافظ الدقهلية لإدارة المرور وحي غرب المنصورة بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم الدعم اللازم ومتابعة حركة المرور بالشارع دون تعطيل المواطنين وفتح محاور جديدة للسير إذا استلزم الأمر وتذليل العقبات أمام حركة السيارات والمواطنين بالشارع والشوارع المحيطة.

وأكد محافظ الدقهلية أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقلت بالمعدات اللازمة على الفور إلى موقع كسر خط المياه بشارع الجيش وجاري العمل للانتهاء من اصلاحه حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

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