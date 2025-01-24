أمن القليوبية يكشف تفاصيل دفن شخص حي داخل مقابر القناطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقع قيام شخص وزوجته ونجلته باختلاق واقعة لحدوث خلافات سابقة بينه وبين أبناء عمومته علي امتلاك أحد عيون المقابر، وتم التحفظ علي الشخص لعرضه علي النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب.



البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ربة منزل ونجلتها بالعثور علي زوجها مربوط ومدفون حى داخل احد عيون المقابر بمنطقة شلقان بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ومعاونة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد العزازي والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث تبين مشاهدة ذات الشخص وزوجته ونجلته المدعين كذبا صباح يوم البلاغ داخل مقابر منطقة شلقان من قبل شهود العيان ولا يوجد اى صوت للاستغاثة من داخل المقابر، ثم قام الشخص بإرسال زوجته ونجلته لمركز الشرطة بتحرير محضر بالادعاء ان في ناس كتفوه وحبسوه داخل أحد عيون المقابر.

واكدت التحريات بوجود خلافات سابقة بين الشخص المدعى كذبا وبين أبناء عمومته علي امتلاك احد عيون المقابر فقام باختلاق الرواية لتورطهم في الواقعة.

وباستدعاء الشخص أكد ما جاء ببلاغ زوجته ونجلته، وتم التحفظ عليه للعرض علي النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب.