اتحاد جدة ينهي أزمة الموسي والغامدي

الفجر الرياضي
اتحاد جدة
اتحاد جدة

حسمت إدارة اتحاد جدة، ملف انتقال لاعبيها سعد الموسى، وأحمد الغامدي، بعد سداد كامل المستحقات المالية المتبقية لناديهما السابق، الاتفاق.

اتحاد جدة ينهي أزمة الموسي والغامدي

كان الاتحاد، أعلن سابقا التعاقد بشكل نهائي مع الثنائي الموسى، والغامدي، بعد أن مثلا الفريق خلال الفترة الماضية في صفقة إعارة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الاتحاد أغلقت ملف مستحقات شراء عقود الثنائي من نادي الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد عرضت سداد الدفعات المتبقية لانتقال الثنائي، والتي تزيد عن 20 مليون ريال، دون دفع القيمة كاملة، وهو ما وافق عليه نادي الاتفاق.

حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة مودرن سبورت

رفع كفاءة الإنارة بنفقي السلام والزهراء بحي شرق وحي غرب أسيوط الذى يخدم الكثير من المواطنين يوميا

ويستعد الاتحاد، الذي يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، لمواجهة ضمك مساء الإثنين المقبل على ملعب الأخير، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

مواد متعلقة

تامر عبد الحميد: جروس يتحمل هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك لمباراة مودرن سبورت
Elfagr.org

الأكثر قراءة

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

نشوى مصطفى عن زوجها الراحل:" أنت موجود قدام عنيا طول الوقت"

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

ناجي الشهابي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار جديد للإرادة المصرية

شاهد..صلاة الجمعة من معرض الكتاب