حسمت إدارة اتحاد جدة، ملف انتقال لاعبيها سعد الموسى، وأحمد الغامدي، بعد سداد كامل المستحقات المالية المتبقية لناديهما السابق، الاتفاق.

اتحاد جدة ينهي أزمة الموسي والغامدي

كان الاتحاد، أعلن سابقا التعاقد بشكل نهائي مع الثنائي الموسى، والغامدي، بعد أن مثلا الفريق خلال الفترة الماضية في صفقة إعارة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الاتحاد أغلقت ملف مستحقات شراء عقود الثنائي من نادي الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد عرضت سداد الدفعات المتبقية لانتقال الثنائي، والتي تزيد عن 20 مليون ريال، دون دفع القيمة كاملة، وهو ما وافق عليه نادي الاتفاق.

ويستعد الاتحاد، الذي يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، لمواجهة ضمك مساء الإثنين المقبل على ملعب الأخير، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.