رابطة الدوري السعودي تستعين بخبرة إسبانية

الفجر الرياضي
الدوري السعودي
الدوري السعودي

استعانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بخبرة إسبانية جديدة، خاصة بعد حركة انتقال نجوم كرة القدم العالميين إلى الملاعب السعودية.

رابطة الدوري السعودي تستعين بخبرة إسبانية

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن رابطة دوري المحترفين عينت الإسباني جيسوس أرويو سانشيز، مستشارا لعمر مغربل الرئيس التنفيذي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز عمل في نادي إشبيلية الإسباني، ويمتلك خبرة طويلة في كرة القدم الاحترافية والتطوير الاستراتيجي.

ومن المقرر أن ينضم جيسوس أرويو سانشيز، إلى طاقم رابطة الدوري السعودي، قبل انتصاف النسخة الجارية من دوري روشن.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تستعين منذ عام 2023، بكفاءات أجنبية في الإدارة الرياضية، لديها خبرة العمل في أكبر الأندية العالمية.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودى، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن اتحاد جدة صاحب الوصافة.

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