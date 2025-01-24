رئيس جامعة أسيوط يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسوان

شارك الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة أسوان.



وصرح الدكتور أحمد المنشاوي أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالمنظومة التعليمية، ويأتي على رأسها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتعزيز دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة، وتفعيل التعاون بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة.

وأكد المجلس على تكامل الجهود، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه الدكتور أيمن عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الدكتور المنشاوي على جاهزية مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال المرضي والمصابين من قطاع غزة، وتوفير أعداد كافية من الفرق الطبية، وجميع الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وتكوين مخزون إستراتيجي من المستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ.

ووجه الدكتور محمد أيمن عاشور؛ خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

وكما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير؛ أهمية تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد الوزير؛ ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ أن المجلس وافق على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن المجلس؛ استمع إلى عرض قدمه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية وتمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والسياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير القادم؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية اتساقًا مع مستهدف الجامعات لدعم الإستراتيجيات الوطنية، وتضمن العرض كذلك مناقشة الملامح النهائية لإستراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.

كما استمع المجلس؛ إلى عرض قدمته السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول أهداف ورؤى وإستراتيجيات التحالف لتحقيق تكامل وتكوين قاعدة بيانات للمتطوعين ومساعدتهم وتشجيعهم على التطوع وإنشاء مظلة فعالة لجميع كيانات الخدمة المجتمعية، كما تم استعراض جهود التحالف خلال السنوات الثلاث الماضية، والأهداف الإستراتيجية للتحالف والتي تشمل تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة وتعظيم الموارد واستدامتها، وحوكمة العمل الأهلي التنموي وتوحيد قواعد البيانات. كما استعرض أ/ حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مشروع منصة "إنسان" التفاعلية للتطوع، والتي تُعد أول وأكبر منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة في مصر للعمل التطوعي، لتوفير بيئة تفاعلية فعالة لربط المتطوعين بمختلف الفرص والمبادرات التطوعية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

والجدير بالذكر؛ أن الاجتماع استمع إلى رؤى رؤساء الجامعات لتفعيل دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال أمانة المجلس الأعلى للجامعات والأمانة الفنية للتحالف خلال الفترة القادمة، لوضع الآليات التنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة.

وقدم الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك، عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 280 برنامجًا للبكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتضم أكثر من 38 ألف طالب جامعي ودراسات عليا، و2575 عضوًا لهيئة التدريس، وتبلغ نفقات الأبحاث نحو 419 مليون دولار، وهي من أعلى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنفاق على الأبحاث، وتهتم بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، والتعليم والتدريب للدراسات العليا القائم على البحث العلمي، واهتمام الجامعة بتهيئة بيئة تعليمية متميزة.

كما استمع المجلس؛ إلى عرض حول المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، وتهدف المنصة إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة