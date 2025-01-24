ضبط كيانين تعليميين للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ببنها

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت مديرية أمن القليوبية كيانين تعليميين في بنها للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية للالتحاق بالعمل في العمل على خلاف الحقيقة، وجرى التحفظ على المكتبين وبهما أدوات التزوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات تفيد قيام شخصين بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وايهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مديرية أمن القليوبية وتم مداهمة المكان، وجرى ضبط القائمين عليهما وضبط بهما عدد من الكتب التعليمية فى أحد المجالات وعدد من الشهادات الوهمية فى عدة مجالات و2 ختم أكلاشيه وعدد من الكارنيهات و2 دفتر تحصيل نقدية ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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