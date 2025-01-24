محافظ مطروح يفتتح المسجد الكبير برأس الحكمة

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محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح المسجد الكبير برأس الحكمة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة المسجدد الكبير برأس الحكمة،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب جمال الشورى وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة 
وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح  أن أعمال توسعة المسجد تشمل صيانة الدورالأولل وانشاء الدور الثانى..على مساحة 340متر بتكلفة 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف،
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي رأس الحكمة بمناسبة افتتاح أعمال توسعة المسجد وان يستغل في التوعية الدينية الصحيحة ومنبر للعلم فيرأسس الحكمة،مع شكر جهود المشاركة في إعمار مساجد الله ومن شارك في أعمال توسعة المسجد من أهالي رأس الحكمة،ومقدما التهنئة أيضا بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج داعيا المولى عز وجل بهذه المناسبة العطرة أن يحفظ مصر في أمن واستقرار.
بينما تناول الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في خطبته أهمية توحيد كلمة الأمة والاعتصام بحبل الله امام كل التحديات المحيطة.

أعمال توسعة التوعية الدينية الإسراء والمعراج السكرتير العام المساعد اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة مرسى مطروح محافظ مطروح

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