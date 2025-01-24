نتائج مبشرة بالخير.. العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم، الجمعة 24 من أن أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت، بجميع الإدارات التعليمية، وجاءت العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية مبشرة جدا بنسب مرتفعة تجاوز متوسط النسبة العامة 90 %.
وبلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 90 %، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.5 % وكذلك مادة العلوم 95 %، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 89.3 %.
وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.
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