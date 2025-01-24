موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة الغربية Gharbia result..نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025 للفصل الدراسي الأول: تفاصيل ومواعيد الإعلان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية وكيفية الاستعلام عن النتيجة التفاصيل الكاملة

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025.

وتعد هذه المرحلة من أكثر الفترات توترًا للطلاب، حيث تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم التعليمية.

موعد الإعلان عن النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية

صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عنها خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يومًا من انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ويُنتظر أن تُعلن النتيجة عبر القنوات الرسمية الخاصة بالمديرية فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة. انتهاء الامتحانات أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث اختتم الطلاب الامتحانات بأداء اختبار مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وقد جرت الامتحانات بشكل منتظم وسط استعدادات مكثفة من المديرية لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية

أعداد الطلاب واللجان في محافظة الغربية الشهادة الاعدادية

كشف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 98 ألف طالب وطالبة.

وتم توزيع هؤلاء الطلاب على 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، والتي استقبلت 93،240 طالبًا وطالبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية، التي ضمت 4،586 طالبًا وطالبة.

استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية الشهادة الاعدادية

عملت مديرية التربية والتعليم بالغربية على توفير كافة التجهيزات لضمان سير الامتحانات بسلاسة، كما أكدت أن عمليات التصحيح ستتم بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه.

وستتاح النتيجة للطلاب بمجرد الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا.

كما يترقب الجميع إعلان النتيجة التي ستحدد مستقبل آلاف الطلاب، وتعمل المديرية على تسهيل عملية الاستعلام عنها إلكترونيًا لضمان وصولها للجميع بسهولة.