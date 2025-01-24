رسميًا.. جوليان ناجلسمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2028

الفجر الرياضي
ناجلسمان
ناجلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي، عن تمديد تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الأول جوليان ناجلسمان، حتى يونيو 2028.

ناجلسمان مستمر مع المنتخب الألماني حتى 2028

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيانه الرسمي، "سيبقى  جوليان ناجيلسمان مدربًا وطنيًا للمنتخب الألماني الأول للرجال بعد كأس العالم القادمة، ووقع ناجلزمان العقد، الذي يسري حتى عام 2028، وبالتالي مستمر أيضًا في البطولات الأوروبية القادمة في بريطانيا العظمى وأيرلندا".

في المقابل، أجرى جوليان ناجلسمان حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب تجديد تعاقده وقال "في سبتمبر 2023، عندما جئت إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، لم أكن أتخيل أن أكون مدربًا وطنيًا بعد بطولة أوروبا المحلية".

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وأضاف المدرب الألماني، "كان هدفنا الكبير هو إقامة بطولة ناجحة. لكنني لم أكن أتخيل ذلك في ذلك الوقت".

وأختتم ناجلسمان حديثه،"سواء ما يعنيه المنتخب الوطني للشعب في ألمانيا، أو عدد القلوب التي يصل إليها ويحركها، فهذه التعليقات الرائعة التي نتلقاها كل يوم، وليس أنا فقط، توضح لنا أن طريقنا المشترك هو الطريق الصحيح، ولم ينته الأمر بعد النهاية نحن جميعا معا - الجماهير والفريق والجهاز الفني - وهو الأمر الذي نريد الآن تطويره بنجاح، نريد الفوز بالألقاب معًا".

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