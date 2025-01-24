موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية2025الترم الأول محافظة بني سويف Beni suef result

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة بني سويف Beni suef result نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2025: تفاصيل ومواعيد الإعلان.

 

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بنى سويف 2025 التفاصيل الكاملة 

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث تُعد هذه المرحلة التعليمية أحد أهم المحطات في مستقبل الطلاب الأكاديمي.

 

 موعد إعلان النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف 

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستُعلن خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

 وستُتاح النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة الرسمية فور اعتمادها من المحافظ. 

نتيجة الشهادة الاعدادية 

انتهاء الامتحانات وعدد الطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف 

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث اختُتمت الامتحانات بأداء مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

 وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام نحو 64 ألف طالب وطالبة، توزعوا على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية داخل المحافظة.

 أعمال التصحيح والمراجعة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف 

 بدأت كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف أعمال تصحيح أوراق الإجابات اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الامتحانات. 

ووفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإن جدول أعمال التصحيح يمتد لمدة أسبوع، يتضمن مراجعة دقيقة وتجميع ورصد الدرجات لضمان الدقة في إعلان النتائج.

 إجراءات إعلان النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف 

 بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة، سيتم إعداد كشوف النتائج وإرسالها إلى محافظ بني سويف لاعتمادها بشكل رسمي. 

وستُعلن مديرية التربية والتعليم تفاصيل النتيجة، بما في ذلك نسب النجاح، أعداد الراسبين، وأسماء الطلاب الأوائل، عبر القنوات الرسمية.

 إتاحة النتيجة إلكترونيًا وفي المدارس من المقرر أن تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، لتكون متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور. 

كما ستُرسل النتيجة إلى المدارس في اليوم التالي ليتسنى للطلاب الاطلاع عليها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

 تعمل مديرية التربية والتعليم على إنهاء كافة الإجراءات بأقصى سرعة لضمان جاهزية النتائج في الوقت المحدد، وسط ترقب كبير من الطلاب وعائلاتهم.

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